Главком ВСУ Сырский признал сложную ситуацию на фронте для ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Сырский заявил, что оперативная ситуация для украинской армии остаётся сложной: российские войска ведут наступательные действия почти по всей линии фронта, а количество боеприкосновений в отдельные дни достигает 300. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«В отдельные дни количество боеприкосновений достигает 300 — больше всего с начала войны», — отметил Сырский.

Сырский признал, что Армия РФ в ноябре смогла взять под контроль определённые территории. Также он пожаловался на дефицит ракет для ПВО и сокращение поставок военной техники, подчеркнув, что ремонт имеющихся средств остаётся важнейшим источником усиления боевых подразделений. Кроме того, главком ВСУ признал, что есть проблемные моменты по морально-психологическому состоянию войск.

Ранее сообщалось, что командующий управлением штурмовых войск ВСУ Валентин Манько признал утрату контроля над Красноармейском (Покровском) в Донецкой Народной Республике и Гуляйполем в Запорожской области. Военачальник опубликовал в социальных сетях эмоциональное обращение, в котором раскрыл истинную ситуацию на фронте.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

