Главком ВСУ Сырский признал сложную ситуацию на фронте для ВСУ

Сырский признал, что Армия РФ в ноябре смогла взять под контроль определённые территории. Также он пожаловался на дефицит ракет для ПВО и сокращение поставок военной техники, подчеркнув, что ремонт имеющихся средств остаётся важнейшим источником усиления боевых подразделений. Кроме того, главком ВСУ признал, что есть проблемные моменты по морально-психологическому состоянию войск.