Лукашенко и представители США говорили, как остановить украинский конфликт

По его словам, обсуждали то, каким именно образом Беларусь, президент Беларуси с учетом его колоссального опыта, с учетом его связей, с учетом его дружеских отношений с президентом России и хороших отношений с президентом Украины, сможет помочь урегулировать этот конфликт.