Лукашенко и представители США говорили, как остановить украинский конфликт

Представитель Беларуси в ООН Рыбаков сказал, что обсуждали Коул и Лукашенко в первую очередь.

Источник: Комсомольская правда

Главной темой белорусско-американской встречи в Минске была тема Украины и прекращения военного конфликта на ее территории. Об этом в эфире телеканала «Первый информационный» сказал постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков.

По его словам, обсуждали то, каким именно образом Беларусь, президент Беларуси с учетом его колоссального опыта, с учетом его связей, с учетом его дружеских отношений с президентом России и хороших отношений с президентом Украины, сможет помочь урегулировать этот конфликт.

«Должна остановиться стрельба, должны прекратить погибать люди», — отметил Валентин Рыбаков.

По его мнению, затем, в мирное время, можно будет договориться обо всем.

Кстати, спецпосланник Дональда Трампа Джон Коул сказал про советы президента Беларуси Александра Лукашенко президенту России Владимиру Путину.

Кроме того, более 100 помилованных отправили на территорию Украины.

А еще Джон Коул передал Лукашенко личное послание от Дональда и Мелании Трамп: «Благодарят за гостеприимство и за презенты».

