Израиль уничтожил одного из ключевых командиров ХАМАС в секторе Газа

В публикации ЦАХАЛ уточняется, что ликвидированный командир ХАМАС курировал восстановление военного потенциала движения и принимал участие в организации террористических атак. Подробности о ходе операции и жертвах среди гражданских лиц не уточняются.
Ранее сообщалось, что ХАМАС готов обсуждать «замораживание или складирование» своего вооружения при условии гарантий со стороны палестинцев не использовать оружие во время прекращения огня или перемирия. Организация сохраняет право на сопротивление, но готова временно сложить оружие в рамках процесса, направленного на создание палестинского государства.
