Болельщики устроили беспорядки на стадионе в Калькутте после приезда Месси

Инцидент произошел после того, как восьмикратный обладатель «Золотого мяча» покинул поле всего через чуть более 20 минут после приезда. По словам очевидцев, как только Месси вошел на стадион, его окружили политики, чиновники, знаменитости, а также огромное количество журналистов. Толпа вокруг футболиста стала настолько большой, что его служба безопасности была вынуждена отказаться от запланированного круга почета и общения с фанатами. Большинство болельщиков даже не смогли его увидеть.