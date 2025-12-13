Болельщики устроили беспорядки на стадионе в Калькутте после приезда Месси

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Болельщики устроили беспорядки на стадионе в Калькутте после приезда известного футболиста Лионеля Месси, сообщает Indian Express.
Инцидент произошел после того, как восьмикратный обладатель «Золотого мяча» покинул поле всего через чуть более 20 минут после приезда. По словам очевидцев, как только Месси вошел на стадион, его окружили политики, чиновники, знаменитости, а также огромное количество журналистов. Толпа вокруг футболиста стала настолько большой, что его служба безопасности была вынуждена отказаться от запланированного круга почета и общения с фанатами. Большинство болельщиков даже не смогли его увидеть.
Как только Месси покинул поле, начался хаос. Фанаты стали бросать на стадион стулья и бутылки, а также ломать заграждения между секторами. В конечном итоге несколько тысяч человек прорвались на поле и разрушили установленные вокруг него шатры.
Главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи принесла извинения Месси и распорядилась провести расследование инцидента. Позже появилась информация, что организатор мероприятия задержан. Его подозревают в ненадлежащей организации мероприятия, которая привела к беспорядкам на стадионе.
Как сообщают СМИ, Месси находится в Индии в рамках коммерческого турне, в ходе которого он планирует провести футбольные тренировки для молодежи. Ожидается, что футболист также посетит Мумбаи, Дели и Хайдарабад. -0-