Коц допустил, что киевский режим сможет устранить «пару-тройку борцунов с режимом», а затем переложить ответственность за это на республику. Масла в огонь могут подлить и британские СМИ, составив заголовки о том, что Лукашенко якобы «отпустил своих врагов, чтобы разделаться с ними на Украине».