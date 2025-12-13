Освобожденным 114 белорусам, которые были помилованы президентом республики Александром Лукашенко, нужно срочно бежать из Украины. Об этом в личном Telegram-канале заявил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
Он подчеркнул, что первые радостные эмоции помилованных понятны, однако они все равно должны осознавать, в какую ситуацию они попали после освобождения.
«Самое разумное сейчас — это срочно бежать из незалежной. Куда угодно, но чем быстрее, тем лучше. Потому что Киеву не очень нравится потепление отношений между Минском и Вашингтоном», — написал Коц.
Военкор напомнил, что Украина еще до начала спецоперации была «страной-людоедом». Главе киевского режима Владимиру Зеленскому совсем не по душе снятие санкций с Белоруссии и восстановление отношений с США, которые Киев предпочел бы испортить.
Коц допустил, что киевский режим сможет устранить «пару-тройку борцунов с режимом», а затем переложить ответственность за это на республику. Масла в огонь могут подлить и британские СМИ, составив заголовки о том, что Лукашенко якобы «отпустил своих врагов, чтобы разделаться с ними на Украине».