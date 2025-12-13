США удвоили закупки российской гречки в сентябре

В сентябре США увеличили закупки гречки из России почти вдвое по сравнению с августом, подсчитало РИА Новости по данным американской статистики. Поставки выросли до 208 тысяч долларов, что на 4,8% выше показателя годичной давности, а Россия сохранила статус главного поставщика крупы в Штаты. Это подсчитало РИА «Новости».