Минск передал Киеву 114 освобожденных заключенных

114 освобожденных заключенных переданы Белоруссией Украине. Среди прибывших на Украину можно заметить помилованных белорусским президентом Колесникову и Бабарико.

Источник: Аргументы и факты

Белоруссия передала Украине 114 освобожденных заключенных, среди которых есть украинские граждане, сообщил украинский координационный штаб по вопросам военнопленных в Telegram-канале.

Пост сопровождается фото прибывших на Украину граждан, среди которых можно заметить оппозиционеров Марию Колесникову и Виктора Бабарико.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 123 граждан различных стран. Решение было принято в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом.

Отмечалось, что среди прочих Лукашенко помиловал оппозиционеров Марию Колесникову и Виктора Бабарико.

