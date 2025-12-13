Большая часть Одессы обесточена минимум до 16 декабря после ударов ВС РФ по ВСУ

Одесса осталась без света после ударов ВС РФ. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / izmail_24_7.
Жители пишут в соцсетях, что ремонт займёт больше времени, чем ожидали. Люди жалуются на полный блэкаут. В некоторых районах нет не только света, но и воды.
Глава одесской городской администрации Сергей Лысак сообщил, что точные сроки восстановления подачи света и воды пока неизвестны. По его словам, коммунальные службы устранили последствия обстрелов. Сейчас специалисты осматривают повреждённые объекты.
«Пока проходит обследование, результаты будут немного позже, и тогда мы будем понимать, когда будем с теплом, когда будем со светом и водой», — заявил Лысак.
Ранее Life.ru писал, что российская армия нанесла удары по военным объектам и критической инфраструктуре Украины ракетами «Калибр», «Оникс» и «Герань». После атаки в большинстве районов пропал свет. О взрывах и перебоях с электричеством также сообщили жители Николаева и Кривого Рога.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.