Российская ПВО сбила две воздушные цели ВСУ над Севастополем

В Севастополе российские военные отбили атаку ВСУ, сбив две воздушные цели над акваторией моря в районе мысов Херсонес и Фиолент. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.