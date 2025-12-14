Зеленский анонсировал встречу с США и оценил шансы на мир

По данным The New York Times, в новом проекте из 20 пунктов, предложенного Киевом в ответ на американский, содержится отказ от уступки всего Донбасса. Украина настаивает на сохранении контроля над остающимися за ней территориями на востоке. План США в то же время предполагает, что Киев должен полностью уступить Донбасс. Украинская сторона также исключила отказ от права на вступление в НАТО.