Зеленский подтвердил, что посетит Берлин для встречи с представителями Трампа

Напомним, ранее стало известно, что специальный посланник президента США Стивен Уиткофф проведёт в Берлине серию встреч с европейскими лидерами и главарём киевского режима. Встречи запланированы на 14−15 декабря с участием переговорщиков из Великобритании, Германии и Франции. Поездка Уиткоффа в Берлин свидетельствует о попытке администрации Дональда Трампа преодолеть разногласия между Вашингтоном и Киевом по условиям мирного урегулирования. Ожидается, что во встречах примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.