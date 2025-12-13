Ричмонд
Зеленский подтвердил, что посетит Берлин для встречи с представителями Трампа

Главарь киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что в ближайшие дни посетит Берлин для встречи с представителями американского лидера Дональда Трампа. Об этом бывший комик сообщил в своих социальных сетях.

Источник: Life.ru

Зеленский добавил, что на полях мирных переговоров также состоятся встречи с европейскими партнёрами.

«Сейчас мы готовимся к встречам с американской стороной и нашими европейскими друзьями в ближайшие дни. Берлин — там будет много мероприятий», — написал он.

Напомним, ранее стало известно, что специальный посланник президента США Стивен Уиткофф проведёт в Берлине серию встреч с европейскими лидерами и главарём киевского режима. Встречи запланированы на 14−15 декабря с участием переговорщиков из Великобритании, Германии и Франции. Поездка Уиткоффа в Берлин свидетельствует о попытке администрации Дональда Трампа преодолеть разногласия между Вашингтоном и Киевом по условиям мирного урегулирования. Ожидается, что во встречах примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

