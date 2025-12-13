Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко предложил США «сесть по-мужски» для движения вперед

Александр Лукашенко, говоря о Белоруссии и США, заявил, что необходимо договариваться.

Источник: Аргументы и факты

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии и США стоит спокойно и «по-мужски» договориться между собой для движения вперед в двусторонних отношениях.

По словам Александра Лукашенко, США «организовали атаку» против Белоруссии в 2020 году, но проиграли. Речь идет о массовых протестах в стране после выборов президента.

«Если вы в 2020 году, организовав против нас атаку, проиграли — давайте сядем, спокойно, по-мужски. Будем двигаться дальше», — заявил Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу, отрывки из которого опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Президент добавил, что необходимо договариваться.

Ранее 13 декабря сообщалось, что Александр Лукашенко продолжил переговоры со спецпосланником президента США по Белоруссии Джоном Коулом. До этого момента белорусский лидер встретился с ним 12 числа. Переговоры прошли во Дворце Независимости за закрытыми дверьми.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше