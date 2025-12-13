Лукашенко предложил США «сесть по-мужски» для движения вперед

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии и США стоит спокойно и «по-мужски» договориться между собой для движения вперед в двусторонних отношениях.
По словам Александра Лукашенко, США «организовали атаку» против Белоруссии в 2020 году, но проиграли. Речь идет о массовых протестах в стране после выборов президента.
«Если вы в 2020 году, организовав против нас атаку, проиграли — давайте сядем, спокойно, по-мужски. Будем двигаться дальше», — заявил Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу, отрывки из которого опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
Президент добавил, что необходимо договариваться.
Ранее 13 декабря сообщалось, что Александр Лукашенко продолжил переговоры со спецпосланником президента США по Белоруссии Джоном Коулом. До этого момента белорусский лидер встретился с ним 12 числа. Переговоры прошли во Дворце Независимости за закрытыми дверьми.