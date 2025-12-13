Лукашенко предложил США «сесть по-мужски» для движения вперед

«Если вы в 2020 году, организовав против нас атаку, проиграли — давайте сядем, спокойно, по-мужски. Будем двигаться дальше», — заявил Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу, отрывки из которого опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».