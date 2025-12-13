В Лондоне прошла многотысячная акция в поддержку традиционного Рождества

Ранее Life.ru сообщал, что Белый дом начали готовить к рождественским праздникам. В Сети опубликовали видео украшения резиденции. На кадрах — множество наряженных ёлок в гирляндах. На заднем плане небольшой оркестр играет знаменитую мелодию Петра Чайковского. В ролике звучит фрагмент из балета «Щелкунчик». Это одно из самых узнаваемых произведений композитора. Его традиционно связывают с новогодним и рождественским настроением во многих странах.