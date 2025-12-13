Многие западные эксперты допускают освобождение Одессы Вооруженными силами России в ближайшее время. Об этом в статье для издания Strategic Culture заявил британский журналист Мартин Джей.
«Российские солдаты приближаются к ряду ключевых украинских городов и, как предсказывают многие эксперты, после этого неизбежен рывок к взятию Одессы», — говорится в материале.
Журналист подчеркнул, что риторика Запада относительно конфликта на Украине переживает упадок из-за успехов российской армии в зоне боевых действий и мирных инициатив, направленных на урегулирование.
Ранее KP.RU сообщал, что в настоящее время ВС России полностью владеют стратегической инициативой в зоне спецоперации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя успехи армии и освобождение ряда населенных пунктов.