Орбан назвал использование ЕС активов России объявлением войны

«Любые действия с замороженными российскими активами — это объявление войны. Изъятие сотен миллиардов у государства в истории никогда не оставалось без ответа», — процитировал Орбана в сообщении в Х госсекретарь по вопросам международных коммуникаций и связей в ведомстве премьер-министра Золтан Ковач.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ была бы актом воровства. Как заявил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада.