Орбан: изъятие активов России станет декларацией конфликта ЕС с РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфискация российских активов станет декларацией конфликта ЕС с Россией. Видео с его высказыванием опубликовал представитель правительства Золтан Ковач в соцсети.
«Манипуляции с российскими активами, изъятие российских активов, станет объявлением войны», — заявил Виктор Орбан.
Он добавил, что изъятие сотен миллиардов евро, которые принадлежат какому-либо государству, никогда не оставалось без ответа.
Ранее Центробанк опубликовал заявление в ответ на намерения Еврокомиссии использовать его активы. Регулятор отметил, что любые формы распоряжения активами без согласия РФ являются незаконными и противоречат нормам международного права.