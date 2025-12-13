Ричмонд
Орбан: изъятие активов России станет декларацией конфликта ЕС с РФ

Виктор Орбан заявил, что изъятие сотен миллиардов евро, принадлежащих какому-либо государству, никогда не оставалось без ответа.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфискация российских активов станет декларацией конфликта ЕС с Россией. Видео с его высказыванием опубликовал представитель правительства Золтан Ковач в соцсети.

«Манипуляции с российскими активами, изъятие российских активов, станет объявлением войны», — заявил Виктор Орбан.

Он добавил, что изъятие сотен миллиардов евро, которые принадлежат какому-либо государству, никогда не оставалось без ответа.

Ранее Центробанк опубликовал заявление в ответ на намерения Еврокомиссии использовать его активы. Регулятор отметил, что любые формы распоряжения активами без согласия РФ являются незаконными и противоречат нормам международного права.

