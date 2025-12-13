Европа проиграет при любом варианте урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение в статье для Unherd высказал директор аналитического центра Eurointelligence Вольфганг Мюнхау.
«В общем, как бы то ни было, они (европейцы) проиграют», — уверен Мюнхау.
Он добавил, что ЕС в стремлении помешать завершению конфликта на Украине «угодил между молотом и наковальней».
В субботу президент США Дональд Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании украинского кризиса.
Немецкое издание Bild сообщило, что глава Белого дома давит на Владимира Зеленского, требуя, чтобы тот пошел на уступки.
