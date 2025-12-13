Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Мюнхау: ЕС проиграет при любом варианте урегулирования на Украине

Глава Eurointelligence считает, что Европа проиграет при любом исходе мирных переговоров.

Источник: Аргументы и факты

Европа проиграет при любом варианте урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение в статье для Unherd высказал директор аналитического центра Eurointelligence Вольфганг Мюнхау.

Эксперт считает, что Евросоюз сам загнал себя в угол, не разработав реалистичного плана ни для боевых действий, ни для мира. По словам Мюнхау, теперь при любом исходе мирных переговоров все расходы по финансированию Украины лягут на ЕС.

«В общем, как бы то ни было, они (европейцы) проиграют», — уверен Мюнхау.

Он добавил, что ЕС в стремлении помешать завершению конфликта на Украине «угодил между молотом и наковальней».

В субботу президент США Дональд Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании украинского кризиса.

Немецкое издание Bild сообщило, что глава Белого дома давит на Владимира Зеленского, требуя, чтобы тот пошел на уступки.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше