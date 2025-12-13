Европа в надежде спасти Украину тянет время, рассчитывая на смену курса США после промежуточных выборов, однако такая стратегия не сработает. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер.
Он отметил, что пока Европа создает трудности Трампу и пытается продлить жизнеспособность главы киевского режима Владимира Зеленского, украинская армия находится почти в состоянии коллапса и исправить ситуацию уже невозможно.
Риттер также указал на плачевное положение энергосистемы Украины и разваливающееся правительство Зеленского из-за трудного финансового положения Киева.
«Стратегия оттягивания неизбежного не работает. При этом, чем более отчаянным будет положение Украины, тем жестче и визгливее будет риторика из Европы», — уверен военный аналитик.
Ранее Риттер заявил, что из-за политических решений лидеров стран ЕС вся Европа пойдет ко дну.