Лукашенко рассказал, в каком случае возможна эскалация конфликта на Украине

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что произойдет эскалация украинского конфликта, если США перестанут пытаться его разрешить. Такое мнение он выразил в интервью американскому телеканалу, отрывки из которого опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
«Если американцы от этого (попыток разрешить конфликт — прим. ред.) отойдут, эскалации не избежать», — ответил Александр Лукашенко на вопрос, когда удастся разрешить украинский конфликт.
Ранее сообщалось, что США назвали основным интересом прекращение боевых действий на Украине с целью восстановления стабильности на всем евразийском пространстве. Об этом говорится в новой стратегии нацбезопасности страны.
При этом, как заявлял Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп хочет добиться быстрого завершения украинского конфликта, в частности, из гуманитарных соображений.