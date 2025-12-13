Лукашенко рассказал, в каком случае возможна эскалация конфликта на Украине

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что произойдет эскалация украинского конфликта, если США перестанут пытаться его разрешить. Такое мнение он выразил в интервью американскому телеканалу, отрывки из которого опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».