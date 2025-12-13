Ричмонд
Лукашенко рассказал, в каком случае возможна эскалация конфликта на Украине

Александр Лукашенко заявил, что если США отойдут от урегулирования на Украине, то эскалации не избежать.

Источник: Аргументы и факты

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что произойдет эскалация украинского конфликта, если США перестанут пытаться его разрешить. Такое мнение он выразил в интервью американскому телеканалу, отрывки из которого опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Если американцы от этого (попыток разрешить конфликт — прим. ред.) отойдут, эскалации не избежать», — ответил Александр Лукашенко на вопрос, когда удастся разрешить украинский конфликт.

Ранее сообщалось, что США назвали основным интересом прекращение боевых действий на Украине с целью восстановления стабильности на всем евразийском пространстве. Об этом говорится в новой стратегии нацбезопасности страны.

При этом, как заявлял Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп хочет добиться быстрого завершения украинского конфликта, в частности, из гуманитарных соображений.

