Кабмин РФ одобрил переговоры Роскосмоса и NASA о перекрестных полетах на МКС

Правительство приняло предложение Роскосмоса о переговорах с NASA по полетам интегрированных экипажей России и США.

Источник: Комсомольская правда

Правительство России одобрило переговоры между Роскосмосом и NASA по соглашению о перекрестных полетах на Международную космическую станцию. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов РФ.

«Принять предложение Государственной корпорации по космической деятельности “Роскосмос” о проведении переговоров о заключении четвертого дополнения в отношении полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях», — говорится в документе.

Предложение было согласовано с МИД России и другими федеральными органами, заинтересованными в интеграции с американской стороной в целях перекрестных полетов на МКС.

Ранее KP.RU сообщал, что российский космонавт Андрей Федяев присоединится к экипажу миссии Crew-12 и отправится на МКС. Известно, что он заменит ранее назначенного Олега Артемьева.