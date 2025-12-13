«Импульс есть»: Коул сообщил о планах Белоруссии отпустить 1000 политзаключенных

Белорусские власти могут освободить примерно тысячу политических заключённых в ближайшие месяцы. Об этом заявил спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул.
«Я думаю, что это более чем возможно, я думаю, что это вероятно. Мы на правильном пути, импульс есть», — отметил он в беседе с агентством Reuters.
Ранее, 13 декабря, в Белоруссии были помилованы и освобождены 123 человека. Это решение принял президент Александр Лукашенко. Среди освобождённых оказались ключевые представители оппозиции на президентских выборах 2020 года — экс-кандидат Виктор Бабарико и активистка Мария Колесникова.
Как известно, за день до этого, 12 декабря, Лукашенко провёл закрытую встречу со спецпосланником Коулом. Сайт KP.RU сообщал, что 20 ноября белорусский лидер подписал указ о помиловании двух католических священнослужителей, отбывавших наказание за совершение тяжких преступлений против государства.