Священник из Львова погиб во время учений после принудительной мобилизации ВСУ

По данным прихода, где он служил, причину смерти пока не сообщили. В церковных кругах отметили, что, хотя священника был духовный сан, его всё равно призвали в армию.
Ранее сотрудники украинского военкомата мобилизовали священника прямо на улице — в подряснике и с иерейским крестом. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик. Он был старостой церкви Петра и Павла Московского Патриархата в Черниговской области. Хвостик хотел пойти в церковь готовиться к празднику, когда ТЦК забрал его в военкомат.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.