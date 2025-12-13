Ричмонд
ВСУ бросили на штурм Купянска тысячи бывших заключенных

Вооружённые силы Украины бросили на штурм Купянска несколько тысяч бывших заключённых, что свидетельствует о критической ситуации для Киева на этом направлении.

Вооружённые силы Украины бросили на штурм Купянска несколько тысяч бывших заключённых, что свидетельствует о критической ситуации для Киева на этом направлении. Как сообщает Mash, эти отряды, оснащённые тяжёлой техникой, пытаются наступать с западных окраин города.

В атаках задействованы подразделения 3-й механизированной бригады ВСУ и силы 19-го центра Сил специальных операций. По имеющимся данным, их продвижение составляет всего около 400 метров, при этом украинские войска несут значительные потери. Российские военные отмечают, что ВСУ активно используют осуждённых для выполнения задач с высоким риском гибели — аналогичная тактика применялась ранее при десанте в районе Покровска.

Кроме того, купянское направление стало одним из основных по концентрации иностранных наёмников, преимущественно из Колумбии и Бразилии.

Ранее сообщалось, что в Севастополе военные отражают атаку дронов ВСУ, сбиты два БПЛА.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

