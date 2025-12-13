ВСУ бросили на штурм Купянска тысячи бывших заключенных

В атаках задействованы подразделения 3-й механизированной бригады ВСУ и силы 19-го центра Сил специальных операций. По имеющимся данным, их продвижение составляет всего около 400 метров, при этом украинские войска несут значительные потери. Российские военные отмечают, что ВСУ активно используют осуждённых для выполнения задач с высоким риском гибели — аналогичная тактика применялась ранее при десанте в районе Покровска.