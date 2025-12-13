Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пообещал ответить ИГИЛ* за гибель военных США в Сирии

Президент США Дональд Трамп пообещал «очень серьёзные» ответные меры против ИГИЛ* после гибели американских военных в Сирии. Об этом республиканец сообщил в соцсети Truth Social.

Источник: Life.ru

Пентагон сообщил, что в Пальмире погибли два военнослужащих США и один гражданский переводчик. Ещё трое получили ранения.

«Это была атака ИГИЛ* против США и Сирии в очень опасном районе Сирии, который не полностью контролируется сирийскими властями. Президент Сирии Ахмед аш-Шараа крайне разгневан и обеспокоен этим нападением. Последуют очень серьёзные ответные меры», — написал хозяин Белого дома.

Ранее американские военнослужащие и переводчик погибли в результате нападения в районе древнего города Пальмира в сирийской провинции Хомс. Атака произошла, когда солдаты проводили встречу с ключевыми лидерами. Их миссия была в поддержку продолжающихся операций по борьбе с ИГИЛ* и терроризмом в регионе". Военный министр США Пит Хегсет заявил, что лицо, совершившее это нападение, было уничтожено силами союзников на месте.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше