Трамп пообещал ответить ИГИЛ* за гибель военных США в Сирии

Ранее американские военнослужащие и переводчик погибли в результате нападения в районе древнего города Пальмира в сирийской провинции Хомс. Атака произошла, когда солдаты проводили встречу с ключевыми лидерами. Их миссия была в поддержку продолжающихся операций по борьбе с ИГИЛ* и терроризмом в регионе". Военный министр США Пит Хегсет заявил, что лицо, совершившее это нападение, было уничтожено силами союзников на месте.