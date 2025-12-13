Ричмонд
Орбан назвал использование российских активов объявлением войны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что любые действия Евросоюза по использованию замороженных российских активов будут равносильны объявлению войны.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что любые действия Евросоюза по использованию замороженных российских активов будут равносильны объявлению войны. Его слова процитировал в социальной сети X государственный секретарь по вопросам международных коммуникаций Золтан Ковач.

Орбан подчеркнул, что изъятие сотен миллиардов у государства в истории никогда не оставалось без ответа.

Это заявление прозвучало на фоне решения Совета Евросоюза о бессрочной блокировке суверенных активов России. Еврокомиссия намерена добиться на саммите 18−19 декабря одобрения конфискации около 210 миллиардов евро российских средств, из которых 185 миллиардов заблокированы в бельгийской клиринговой системе Euroclear.

Ранее сообщалось, что ВСУ бросили на штурм Купянска тысячи бывших заключенных.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

