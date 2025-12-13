Орбан назвал использование российских активов объявлением войны

Это заявление прозвучало на фоне решения Совета Евросоюза о бессрочной блокировке суверенных активов России. Еврокомиссия намерена добиться на саммите 18−19 декабря одобрения конфискации около 210 миллиардов евро российских средств, из которых 185 миллиардов заблокированы в бельгийской клиринговой системе Euroclear.