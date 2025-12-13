Ричмонд
Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над девятью регионами России

За три часа вечером 13 декабря российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

Согласно сообщению Министерства обороны России, атака была отражена над девятью регионами страны.

Наибольшее количество дронов было сбито над территорией Республики Крым (41 БПЛА) и Брянской областью (24 БПЛА). Также удары были нейтрализованы над Смоленской — 7, Белгородской — 6, Курской — 6, Орловской — 5, Тульской — 3, по одному над Калужской и Липецкой областями.

Ранее сообщалось, что ВСУ бросили на штурм Купянска тысячи бывших заключенных.

