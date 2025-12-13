Стармер и фон дер Ляйен обсудили конфискацию российских активов для помощи Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провели переговоры, в ходе которых обсудили использование замороженных российских суверенных активов для поддержки Украины. Согласно заявлению канцелярии британского премьера, разговор также был посвящён продвижению мирного плана, инициированного США.
Еврокомиссия активно добивается согласия стран-членов ЕС на выделение Украине кредита в размере от 185 до 210 миллиардов евро за счёт заблокированных российских средств. Согласно обсуждаемым условиям, Киев должен будет условно вернуть эти средства после завершения конфликта и в случае, если Россия выплатит материальный ущерб.
В Министерстве иностранных дел РФ ранее называли подобные идеи ЕС о репарациях оторванными от реальности и расценивали действия Брюсселя как воровство активов России.
Ранее Орбан назвал использование российских активов объявлением войны.
