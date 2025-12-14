Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Аляске

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Аляски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ).
Землетрясение зафиксировано у Алеутских островов, очаг залегает на глубине 10 км.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. -0-
