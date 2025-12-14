Лукашенко предупредил, что Венесуэла может обернуться новым Вьетнамом для США

По словам дипломата, Лукашенко прямо высказал это предупреждение американской делегации в ходе переговоров. Лидер Белоруссии подчеркнул, что втягивание США в подобный конфликт не нужно ни американскому, ни венесуэльскому народу и будет иметь для Штатов последствия, сравнимые с войной во Вьетнаме.
Ранее состоялись телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина с главой Венесуэлы Николасом Мадуро. В ходе разговора Путин выразил восхищение мужеством народа Венесуэлы и решительно поддержал его в защите суверенитета и мира в регионе. Мадуро также заявил, что на заседании совместной комиссии в Москве были подписаны 19 соглашений о сотрудничестве в сферах науки, здравоохранения и энергетики. Очередная встреча комиссии, по его словам, пройдёт в Каракасе в 2026 году.
Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.