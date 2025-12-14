«Конкретные шаги уже реализуются»: Захарова предупредила ЕС, что ответные действия на кражу активов РФ не заставят себя ждать

Противоправное решение Еврокомиссии о бессрочной блокировке суверенных российских активов не останется без ответа. Москва обязательно примет вполне конкретные ответные меры. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова опубликованы на портале внешнеполитического ведомства.
«Наши ответные действия не заставят себя ждать. Конкретные шаги уже реализуются», — недвусмысленно предупредила непонятливых евробюрократов Захарова. И напомнила, что подробности накануне уже озвучили в Центробанке.
Захарова подчеркнула: ЕС практически расписался в том, что украинская ноша становится для него неподьемной и «приходится прибегать к воровству».
«Брюссель тщательно скрывает, что расплачиваться за политические амбиции будут граждане стран ЕС», — отметила она, пояснив, что курс на нанесение ущерба России любой ценой уже привел к ухудшению экономической ситуации в самом ЕС.
Как писал KP.RU, Еврокомиссия объявила о бессрочной заморозке активов РФ в €210 млрд (19 трлн рублей) и о планах по их передаче «третьим лицам».
ЦБ РФ уже подал иск против компании Euroclear, одному из центральных европейских депозитариев, там размещалась большая часть российских замороженных активов.