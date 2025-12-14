Позиции ВСУ в сумских сёлах Рыжевка и Искрисковщина попали под удары российских артиллеристов и дроноводов. Населённые пункты находятся вблизи Курской области. У Андреевки разбиты боевые группы украинской 158-й бригады. Кроме того, под Белопольем атакован пункт управления ротного звена 125-й бригады ВСУ. Случилось это благодаря их командиру Владимиру Фокину, который проводил награждение и всё это было запечатлено на видео. Это и позволило вычислить местоположение противника.