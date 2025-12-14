Ричмонд
Зеленский заявил о «значительном шансе» на урегулирование конфликта

Украина обладает значительным шансом достичь политического соглашения с западными партнёрами о завершении конфликта.

Украина обладает значительным шансом достичь политического соглашения с западными партнёрами о завершении конфликта. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.

По его словам, в ближайшее время состоятся встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа, а также с европейскими лидерами, посвящённые формированию «фундамента мира».

Особое внимание Зеленский уделил предстоящим событиям в Берлине, где ожидаются переговоры с американской стороной и «европейскими друзьями».

Ранее сообщалось, что Стармер и фон дер Ляйен обсудили конфискацию российских активов для помощи Украине.

