Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский заявил, что существует значительный шанс на урегулирование конфликта

По словам главаря киевского режима Владимира Зеленского, сейчас существует значительный шанс на мирное урегулирование конфликта. Соответствующее заявление бывший комик сделал в своих соцсетях.

Источник: Life.ru

«У меня будут встречи с представителями президента Трампа, будут встречи с нашими европейскими партнёрами, со многими лидерами по фундаменту мира — политической договорённости об окончании войны. Сейчас шанс значителен», — заявил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что в ближайшие дни посетит Берлин для встречи с представителями американского лидера. Экс-комик добавил, что на полях мирных переговоров также состоятся встречи с европейскими партнёрами. Напомним, ранее стало известно, что специальный посланник президента США Стивен Уиткофф проведёт в Берлине серию встреч с европейскими лидерами и главарём киевского режима. Встречи запланированы на 14−15 декабря. Ожидается, что во встречах примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше