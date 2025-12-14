Власти Газы: шторм «Байрон» унес жизни 14 человек, ущерб оценивается в $4 млн

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полярный шторм «Байрон», обрушившийся на сектор Газа 10 декабря, по предварительным данным, привел к гибели 11 человек и причинил ущерб на сумму около $4 млн. Об этом сообщил глава медиа-офиса правительства Газы Исмаил ас-Севабите на пресс-конференции в больнице «Мучеников Аль-Аксы» в Дейр-эль-Балахе, передает Агентство Анадолу.