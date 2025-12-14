Ричмонд
Власти Газы: шторм «Байрон» унес жизни 14 человек, ущерб оценивается в $4 млн

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полярный шторм «Байрон», обрушившийся на сектор Газа 10 декабря, по предварительным данным, привел к гибели 11 человек и причинил ущерб на сумму около $4 млн. Об этом сообщил глава медиа-офиса правительства Газы Исмаил ас-Севабите на пресс-конференции в больнице «Мучеников Аль-Аксы» в Дейр-эль-Балахе, передает Агентство Анадолу.

Севабите отметил, что сотрудники гражданской обороны извлекли тела 14 палестинцев из-под завалов примерно 13 зданий, ранее поврежденных израильскими бомбардировками и обрушившихся в результате дождей и сильного ветра. «Поисково-спасательные работы на месте обрушившихся зданий продолжаются», — сказал он.

По словам Севабите, согласно предварительным оценкам, ущерб от неблагоприятных погодных условий составил около $4 млн, при этом наибольший урон был причинен палаткам. Так, 53 тыс. палаток были частично или полностью повреждены.

Глава медиа-офиса правительства Газы рассказал, что более 27 тыс. палаток, в которых проживают перемещенные палестинцы, оказались затоплены или были унесены потоками воды.

В результате стихии пострадали более 250 тыс. человек из примерно 1,5 млн внутренне перемещенных лиц, большинство из которых ютятся в палатках и примитивных укрытиях, не обеспечивающих минимальной защиты.

Севабите также указал, что шторм повредил дорожную инфраструктуру сектора Газа, а из-за разрушений водопроводной сети чистая вода смешалась с мутной.

«Тысячи палестинских семей из-за шторма и проливных дождей лишились запасов продовольствия, повреждены теплицы», — сообщил глава медиа-офиса.

Кроме того, Севабите привлек внимание к ситуации в системе здравоохранения.

По его словам, десятки мобильных медицинских пунктов, обслуживающих районы проживания перемещенных лиц, были повреждены, а лекарства и медицинские принадлежности утрачены. -0-

