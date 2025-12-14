Йо-хо-хо и пачка уголовных дел. Итоги недели, которую Запад посвятил воровству и пиратству

Я во время этой речи пытался не убить себя фейспалмами. Ибо там перл на перле. Начиная с того, что президент Перес, который был до Чавеса, использовал армию для разгона мирных демонстраций (образцовый демократ, что я понимаю) и получил импичмент за коррупцию (ну демократ же!). И заканчивая тем, что «свобода покинула Венесуэлу в 1992 году», а Чавес пришёл к власти только в 1998-м. Я вам урок правильной демократической истории даду, даду!