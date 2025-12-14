Канцлер Германии Мерц объявил о конце эпохи Pax Americana

По словам Мерца, США теперь сосредоточены на жёсткой защите своих национальных интересов, и Европа должна делать то же самое. Канцлер также допустил возможность возвращения воинской повинности в Германии в ближайшие годы, если не удастся достаточно быстро увеличить численность бундесвера за счёт добровольцев.