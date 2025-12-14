Канцлер Германии Мерц объявил о конце эпохи Pax Americana

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об окончании эпохи Pax Americana — периода доминирования США в обеспечении безопасности и стабильности в Европе.
Выступая на съезде партии Христианско-социальный союз, он подчеркнул, что это не временный кризис в трансатлантических отношениях, а «тектонический сдвиг», который требует от Европейского союза самостоятельно отстаивать свои интересы в условиях новой геополитической реальности.
По словам Мерца, США теперь сосредоточены на жёсткой защите своих национальных интересов, и Европа должна делать то же самое. Канцлер также допустил возможность возвращения воинской повинности в Германии в ближайшие годы, если не удастся достаточно быстро увеличить численность бундесвера за счёт добровольцев.
Ранее Зеленский заявил о «значительном шансе» на урегулирование конфликта.
