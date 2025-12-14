Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канцлер Германии Мерц объявил о конце эпохи Pax Americana

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об окончании эпохи Pax Americana — периода доминирования США в обеспечении безопасности и стабильности в Европе.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об окончании эпохи Pax Americana — периода доминирования США в обеспечении безопасности и стабильности в Европе.

Выступая на съезде партии Христианско-социальный союз, он подчеркнул, что это не временный кризис в трансатлантических отношениях, а «тектонический сдвиг», который требует от Европейского союза самостоятельно отстаивать свои интересы в условиях новой геополитической реальности.

По словам Мерца, США теперь сосредоточены на жёсткой защите своих национальных интересов, и Европа должна делать то же самое. Канцлер также допустил возможность возвращения воинской повинности в Германии в ближайшие годы, если не удастся достаточно быстро увеличить численность бундесвера за счёт добровольцев.

Ранее Зеленский заявил о «значительном шансе» на урегулирование конфликта.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше