Мерц сообщил о конце эпохи Pax Americana для стран Европы

«Десятилетия Pax Americana для нас в Германии в значительной степени закончились. Ностальгия не поможет. Это факт! Американцы сейчас очень настойчиво отстаивают свои интересы. И поэтому мы теперь должны отстаивать и свои», — заявил он.
Политик отметил, что происходящие в мире перемены представляют собой «почти тектонический сдвиг».
В ходе выступления Мерц также предупредил, что в Германии уже в ближайшие годы может быть возвращена воинская повинность и восстановлена обязательная альтернативная гражданская служба.
Агентство Bloomberg в октябре 2023 года указало, что атака на Израиль продемонстрировала окончание эпохи Pax Americana и гегемонии США.