Мерц сообщил о конце эпохи Pax Americana для стран Европы

Длительный период мира в странах Запада на условиях гегемонии США (Pax Americana) подходит к концу. Об этом 13 декабря заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на съезде входящей в правящий блок партии Христианско-социальный союз (ХСС).

Источник: Reuters

«Десятилетия Pax Americana для нас в Германии в значительной степени закончились. Ностальгия не поможет. Это факт! Американцы сейчас очень настойчиво отстаивают свои интересы. И поэтому мы теперь должны отстаивать и свои», — заявил он.

Политик отметил, что происходящие в мире перемены представляют собой «почти тектонический сдвиг».

В ходе выступления Мерц также предупредил, что в Германии уже в ближайшие годы может быть возвращена воинская повинность и восстановлена обязательная альтернативная гражданская служба.

Агентство Bloomberg в октябре 2023 года указало, что атака на Израиль продемонстрировала окончание эпохи Pax Americana и гегемонии США.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше