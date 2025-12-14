В Чили состоится второй тур выборов президента страны

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй тур выборов президента пройдет 14 декабря в Чили. Действующий глава государства Габриэль Борич в соответствии с конституцией не мог баллотироваться на второй срок подряд. Об этом сообщает ТАСС.
Во второй тур выборов вышли Жанетт Хара, представляющая правящую левоцентристскую коалицию «Единство для Чили», и Хосе Антонио Каст из консервативной Республиканской партии.
Как ранее сообщалось, Жанетт Хара набрала 26,85% голосов избирателей, а Хосе Антонио Каста — 23,92% голосов.
Поскольку в первом туре ни один кандидат не получил абсолютное большинство голосов, 14 декабря состоится второй тур президентских выборов.
Хара, являющаяся членом Коммунистической партии Чили, возглавляла министерство труда и социального страхования в правительстве Борича. Ее программа фокусируется на улучшении условий труда и помощи малому бизнесу. Среди ее предложений — повышение минимальной заработной платы с нынешних 529 тыс. песо ($577) до 750 тыс. песо ($817), субсидии для предпринимателей и развитие инфраструктуры. Как и ее соперник, в условиях роста преступности в Чили за последние годы Хара обещает принять меры для улучшения ситуации в сфере безопасности, в том числе за счет модернизации полиции, строительства тюрем и развертывания вооруженных сил для защиты границ и борьбы с незаконной миграцией.
Каст был соперником Борича во втором туре выборов президента в декабре 2021 года, однако уступил ему. Он выступает за сокращение государственного вмешательства в экономику и более жесткие меры по борьбе с преступностью. В случае победы он намерен снизить налоговую ставку на прибыль корпораций, урезать государственные расходы и создать «чрезвычайное правительство» для «восстановления порядка». Кандидат также обещает построить заграждения на границах с Боливией и Перу. Политик является противником эвтаназии, абортов, разводов и однополых браков.
Избирательные участки будут открыты с 08.00 по местному времени (14.00 по мск.) до 18.00 (00.00 по мск. 15 декабря). Голосование в Чили является обязательным. -0-