В Чили состоится второй тур выборов президента страны

Хара, являющаяся членом Коммунистической партии Чили, возглавляла министерство труда и социального страхования в правительстве Борича. Ее программа фокусируется на улучшении условий труда и помощи малому бизнесу. Среди ее предложений — повышение минимальной заработной платы с нынешних 529 тыс. песо ($577) до 750 тыс. песо ($817), субсидии для предпринимателей и развитие инфраструктуры. Как и ее соперник, в условиях роста преступности в Чили за последние годы Хара обещает принять меры для улучшения ситуации в сфере безопасности, в том числе за счет модернизации полиции, строительства тюрем и развертывания вооруженных сил для защиты границ и борьбы с незаконной миграцией.