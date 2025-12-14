Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия готовит интеллектуальный ответ на конфискацию активов в ЕС

Россия разрабатывает комплексный и стратегически выверенный ответ на бессрочную заморозку и возможную конфискацию своих активов в Европейском союзе.

Россия разрабатывает комплексный и стратегически выверенный ответ на бессрочную заморозку и возможную конфискацию своих активов в Европейском союзе.

Как сообщает Business Insider Polska, Москва рассматривает вариант, который затрагивает так называемые счета типа «С», что может стать частью более интеллектуального и асимметричного реагирования на действия ЕС.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провели переговоры, в ходе которых обсудили использование замороженных российских суверенных активов для поддержки Украины.

Ранее Орбан назвал использование российских активов объявлением войны.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше