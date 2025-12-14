Россия готовит интеллектуальный ответ на конфискацию активов в ЕС

Россия разрабатывает комплексный и стратегически выверенный ответ на бессрочную заморозку и возможную конфискацию своих активов в Европейском союзе.
Как сообщает Business Insider Polska, Москва рассматривает вариант, который затрагивает так называемые счета типа «С», что может стать частью более интеллектуального и асимметричного реагирования на действия ЕС.
Напомним, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провели переговоры, в ходе которых обсудили использование замороженных российских суверенных активов для поддержки Украины.
Ранее Орбан назвал использование российских активов объявлением войны.
