Мерц заявил об окончании эпохи «американского мира» для Европы

Канцлер Германии Фридрих Мерц на съезде Христианско-социального союза (ХСС) заявил о завершении для Европы эпохи Pax Americana («американского мира»). Он подчеркнул, что поскольку США теперь жёстко отстаивают свои интересы, Европе также необходимо защищать собственные.

Источник: Life.ru

Мерц добавил, что Европейскому союзу следует готовиться к фундаментальным изменениям в отношениях с Соединёнными Штатами и к росту угроз со стороны России, назвав это «тектоническим сдвигом».

Ранее канцлер подвергся критике со стороны политика Армандо Мема, после заявлений о планах размещения американского дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году. Мема отметил, что превращение региона в поле битвы по желанию европейских лидеров, «страдающих галлюцинациями», является недопустимым. Его слова подчеркивают растущее беспокойство среди политиков о возможных последствиях милитаризации Европы и усиления напряжённости в международных отношениях.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

