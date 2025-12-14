Ранее канцлер подвергся критике со стороны политика Армандо Мема, после заявлений о планах размещения американского дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году. Мема отметил, что превращение региона в поле битвы по желанию европейских лидеров, «страдающих галлюцинациями», является недопустимым. Его слова подчеркивают растущее беспокойство среди политиков о возможных последствиях милитаризации Европы и усиления напряжённости в международных отношениях.