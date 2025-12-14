Bild: Трамп давит на Зеленского для получения уступок в переговорах

Собеседники Bild также сказали, что Евросоюз и США пока не выработали единую позицию для ведения переговоров. Некоторые европейские страны предлагают использовать замороженные активы России напрямую для поддержки Украины. Власти США настаивают на создании специального фонда для восстановления страны.