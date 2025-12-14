Лукашенко призвал не задавать ему «гадкие вопросы»: что он сказал про Путина и Трампа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV в шутку попросил не задавать ему «гадких вопросов» о российском лидере Владимире Путине, главе Белого дома Дональде Трампе и председателе КНР Си Цзиньпине. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Белорусский лидер рассказал, что искренне поддерживает Дональда Трампа. Он также отметил, что считает Владимира Путина своим «близким родственником», а Си Цзиньпина — очень хорошим другом. По его словам, вопросы с негативным подтекстом в адрес этих трёх лидеров он не намерен обсуждать.
Известно, что накануне Дональд Трамп вместе с супругой Меланией передали личное послание президенту Белоруссии.
Недавно Александр Лукашенко, посещая одно из сельскохозяйственных предприятий, поднял вопрос о качестве местной продукции. Особое внимание он уделил козьему молоку, сравнив его с аналогичным продуктом, которым его угощал лидер России Владимир Путин.