Лукашенко призвал не задавать ему «гадкие вопросы»: что он сказал про Путина и Трампа

Лукашенко попросил не задавать ему гадкие вопросы о Путине и Трампе.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV в шутку попросил не задавать ему «гадких вопросов» о российском лидере Владимире Путине, главе Белого дома Дональде Трампе и председателе КНР Си Цзиньпине. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Белорусский лидер рассказал, что искренне поддерживает Дональда Трампа. Он также отметил, что считает Владимира Путина своим «близким родственником», а Си Цзиньпина — очень хорошим другом. По его словам, вопросы с негативным подтекстом в адрес этих трёх лидеров он не намерен обсуждать.

Известно, что накануне Дональд Трамп вместе с супругой Меланией передали личное послание президенту Белоруссии.

Недавно Александр Лукашенко, посещая одно из сельскохозяйственных предприятий, поднял вопрос о качестве местной продукции. Особое внимание он уделил козьему молоку, сравнив его с аналогичным продуктом, которым его угощал лидер России Владимир Путин.

