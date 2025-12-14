В России прокомментировали заявление Мерца о завершении эпохи Pax Americana

Сенатор Алексей Пушков охарактеризовал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о завершении эпохи Pax Americana как признание серьёзного геополитического сдвига.
В своём Telegram-канале Пушков отметил, что этот переход назревал давно, а первым сигналом стало избрание Дональда Трампа президентом США, который открыто заявлял о нежелании поддерживать Европу, полагающуюся на американскую безопасность.
По словам сенатора, на Мюнхенской конференции Джо Байден пытался успокоить европейскую элиту, обещая возвращение к прежним отношениям, однако приход Трампа вновь подтвердил необратимость изменений.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Мерц объявил о конце эпохи Pax Americana.
