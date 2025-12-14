Рядом с Белым домом проходит акция против политики Трампа

Ранее Life.ru сообщал, что почти половина американцев — 46% — ощущают себя чужими в собственной стране. Опрос выявил глубокий социальный раскол, где чувство отчуждения значительно варьируется в зависимости от политических предпочтений и этнической принадлежности. Наиболее заметен разрыв между сторонниками разных политических партий: среди демократов чувство отчуждения испытывают 59%, тогда как среди республиканцев — лишь 30%. Этнический срез также показывает существенные различия — более половины латиноамериканцев (56%) и темнокожего населения (53%), а также каждый второй представитель азиатской или тихоокеанской общины не чувствуют себя в США как дома.