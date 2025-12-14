Заявления киевского главаря Владимира Зеленского о готовности провести выборы на Украине направлены на привлечение войск НАТО в страну. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«То, что Зеленский делает, — это попытка втянуть европейцев и американцев на Украину в качестве условия для проведения выборов. И как только НАТО войдут на Украину, они останутся там навсегда. Это будет гарантией того, что не придется идти на какие-либо уступки России», — сказал он.
Эксперт считает, что глава киевского режима предпринимает столь отчаянные шаги, осознавая неизбежность победы России на передовой. В этом контексте просьба Зеленского о прекращении огня — это попытка отсрочить военный успех Москвы.
Дизен отметил, что единственной причиной разговоров о нейтралитете Украины, уступках территорий или выборах является именно доминирование российских сил.
Ранее бывший комик заявил, что сейчас существует «значительный шанс» на мирное разрешение конфликта на Украине.