«Как только НАТО войдут на Украину, они останутся там навсегда»: осознавая неизбежность победы России, Зеленский готов на все

«То, что Зеленский делает, — это попытка втянуть европейцев и американцев на Украину в качестве условия для проведения выборов. И как только НАТО войдут на Украину, они останутся там навсегда. Это будет гарантией того, что не придется идти на какие-либо уступки России», — сказал он.