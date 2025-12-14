ВВС США применили осветительные бомбы в Пальмире после нападения на патруль

Глава переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа заявил о планах развивать сотрудничество с Соединёнными Штатами. Он отметил, что Вашингтон рассматривает Сирию как нового партнёра в регионе и готов инвестировать в её экономику. Глава сирийского государства подчеркнул, что страна открыта для новых экономических проектов с американской стороной. Аш-Шараа сообщил, что возможное вступление Сирии в коалицию США по борьбе с ИГИЛ* будет рассмотрено на уровне правительства.