Пушков назвал серьёзным признанием слова Мерца о конце эпохи Pax Americana

«Вот уже и канцлер ФРГ и лидер ХДС на партийном съезде в Мюнхене заявил, что эпоха Pax Americana — “мира по-американски” — для Европы закончилась. Это серьёзное признание крупного геополитического сдвига, в который ещё не все верят, но который надвигался достаточно давно. Первый звонок прозвенел с первым избранием Трампа», — написал Пушков в своём Telegram-канале.