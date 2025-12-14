Ричмонд
Пушков назвал серьёзным признанием слова Мерца о конце эпохи Pax Americana

Сенатор Пушков отметил, что канцлер ФРГ признал геополитический сдвиг, который надвигался уже давно.

Источник: Аргументы и факты

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, говоря о конце эпохи Pax Americana для Европы, сделал серьёзное признание крупного геополитического сдвига, заявил руководитель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Ранее глава немецкого правительства обратил внимание на изменение внешнеполитического курса США. Мерц указал на то, что «десятилетия Pax Americana для нас в Германии в значительной степени закончились». В связи с этим политик подчеркнул необходимость для Берлина отстаивать собственные интересы.

«Вот уже и канцлер ФРГ и лидер ХДС на партийном съезде в Мюнхене заявил, что эпоха Pax Americana — “мира по-американски” — для Европы закончилась. Это серьёзное признание крупного геополитического сдвига, в который ещё не все верят, но который надвигался достаточно давно. Первый звонок прозвенел с первым избранием Трампа», — написал Пушков в своём Telegram-канале.

По словам сенатора, американский лидер уже тогда дал понять, что не поддерживает Европу, которая в сфере безопасности полагается на Соединённые Штаты. Парламентарий отметил, что глава Белого дома открыто показывал своё отношение к европейским лидерам, включая экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

Пушков уточнил, что бывший президент США Джо Байден на Мюнхенской конференции успокаивал элиты стран Европы и обещал им восстановление прежней конфигурации. При этом вскоре в Белый дом вернулся Трамп.

Напомним, 8 декабря Алексей Пушков написал, что между США и Европой продолжает усугубляться конфликт, который затрагивает не только Украину. Он добавил, что существуют противоречия, касающиеся фундаментальных ценностей, отношений с Россией, торговли и импортных пошлин.

