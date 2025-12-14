«Конец эпохи»: Мерц признал крупный геополитический сдвиг

Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что эпоха Pax Americana — «Американского мира» для Европы — подошла к концу, сенатор Алексей Пушков расценил как серьёзное признание масштабного геополитического сдвига, который назрел уже давно, хотя не все это понимают. Об этом он написал в своём Telegram-канале.