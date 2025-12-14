«Конец эпохи»: Мерц признал крупный геополитический сдвиг

Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что эпоха Pax Americana — «Американского мира» для Европы — подошла к концу, сенатор Алексей Пушков расценил как серьёзное признание масштабного геополитического сдвига, который назрел уже давно, хотя не все это понимают. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По мнению Пушкова, первым сигналом таких перемен стало избрание Дональда Трампа президентом США.
«Уже тогда он дал понять, что не в восторге от Европы, которая решает свои проблемы за счет США, обеспечивающих их безопасность и работу НАТО. Причем Трамп не стеснялся показывать свое отношение евролидерам», — рассказал сенатор.
Пушков добавил, что несмотря на попытки бывшего американского лидера Джо Байдена убедить европейские элиты в возвращении к прежним отношениям и предотвратить «этот кошмар», после его срока в Белом доме снова сменился подход. Возвращение Трампа, по мнению сенатора, лишь укрепило его позицию, а Европа в ответ стала ещё дальше отходить от США.
Ранее Мерц подчеркнул необходимость самостоятельной защиты национальных интересов Германии, заявив, что десятилетия Pax Americana для Германии во многом завершились.