Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Конец эпохи»: Мерц признал крупный геополитический сдвиг

Пушков: слова Мерца стали важным признанием крупного геополитического сдвига.

Источник: Комсомольская правда

Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что эпоха Pax Americana — «Американского мира» для Европы — подошла к концу, сенатор Алексей Пушков расценил как серьёзное признание масштабного геополитического сдвига, который назрел уже давно, хотя не все это понимают. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По мнению Пушкова, первым сигналом таких перемен стало избрание Дональда Трампа президентом США.

«Уже тогда он дал понять, что не в восторге от Европы, которая решает свои проблемы за счет США, обеспечивающих их безопасность и работу НАТО. Причем Трамп не стеснялся показывать свое отношение евролидерам», — рассказал сенатор.

Пушков добавил, что несмотря на попытки бывшего американского лидера Джо Байдена убедить европейские элиты в возвращении к прежним отношениям и предотвратить «этот кошмар», после его срока в Белом доме снова сменился подход. Возвращение Трампа, по мнению сенатора, лишь укрепило его позицию, а Европа в ответ стала ещё дальше отходить от США.

Ранее Мерц подчеркнул необходимость самостоятельной защиты национальных интересов Германии, заявив, что десятилетия Pax Americana для Германии во многом завершились.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше