Пушков назвал заявление Мерца о Pax Americana признанием геополитического сдвига

По мнению сенатора, республиканец уже тогда открыто давал понять, что не намерен поддерживать Европу, полагающуюся на американскую безопасность, демонстрируя это отношение лидерам. Пушков добавил, что хотя Джо Байден на Мюнхенской конференции пытался успокоить европейскую элиту обещаниями возвращения к прежним отношениям, теперь у власти вновь находится Трамп.
«В быстро меняющемся мире, в котором падает роль Европы, завершение эры “Pax Americana” для Европы будет небыстрым и противоречивым, но неуклонным. Процесс запущен. Как говорил Черчилль, “это ещё не конец и даже не начало конца, но, возможно, это конец начала”, — заключил сенатор.
Напомним, канцлер Мерц, комментируя изменение внешнеполитического курса США, заявил о необходимости для Германии самостоятельно отстаивать свои интересы, поскольку десятилетия «американского мира» для страны в значительной степени завершились. Он добавил, что Европейскому союзу следует готовиться к фундаментальным изменениям в отношениях с США.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.