Пушков назвал заявление Мерца о Pax Americana признанием геополитического сдвига

«В быстро меняющемся мире, в котором падает роль Европы, завершение эры “Pax Americana” для Европы будет небыстрым и противоречивым, но неуклонным. Процесс запущен. Как говорил Черчилль, “это ещё не конец и даже не начало конца, но, возможно, это конец начала”, — заключил сенатор.