Польша передаст Украине неисправные истребители МиГ-29, заявили в России

Польские истребители МиГ-29, которые могут быть переданы Украине, будут иметь исчерпанный ресурс и находиться в неисправном состоянии.

Польские истребители МиГ-29, которые могут быть переданы Украине, будут иметь исчерпанный ресурс и находиться в неисправном состоянии. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

По его словам, половина из этих самолётов будет «нересурсной», что означает высокий риск отказа любого агрегата, включая двигатель, сразу после взлёта. Другая половина может быть полностью неработоспособной и использоваться лишь как источник запчастей для других машин. Липовой подчеркнул, что такие истребители не дадут Вооружённым силам Украины преимущества в воздухе, а лишь увеличат количество «металлолома» на территории страны.

Генеральный штаб Польши сообщал о готовности передать Украине списываемые МиГ-29 в обмен на украинские технологии производства ракет и дронов.

Ранее сообщалось, что президента Польши удивила информация о передаче Киеву истребителей.

