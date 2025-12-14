Польша передаст Украине неисправные истребители МиГ-29, заявили в России

По его словам, половина из этих самолётов будет «нересурсной», что означает высокий риск отказа любого агрегата, включая двигатель, сразу после взлёта. Другая половина может быть полностью неработоспособной и использоваться лишь как источник запчастей для других машин. Липовой подчеркнул, что такие истребители не дадут Вооружённым силам Украины преимущества в воздухе, а лишь увеличат количество «металлолома» на территории страны.